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Hatay Valisi Rahmi Doğan: İskenderun ve Antakya’da devlet hastaneleri yıkıldı

Hatay Valisi Rahmi Doğan: İskenderun ve Antakya’da devlet hastaneleri yıkıldı
06.02.2023 10:50

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Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonucu kentte yıkılan binalar bulunduğunu belirterek, "Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var." dedi. Doğan, deprem nedeniyle Hatay'da yıkılan binalar olduğunu söyledi İskenderun ve Antakya'da devlet hastaneleri ile polisevinin yıkıldığını belirten Doğan, "Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var." dedi.

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