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Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda kirli provokasyon: Saldırganlar 36 mezar taşını kırdı!

Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda kirli provokasyon: Saldırganlar 36 mezar taşını kırdı!
15.07.2022 14:33

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Son dakika haberi! İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda 36 mezar taşı kırıldı. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı saldırıyı, "Bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz" açıklamasıyla duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz.  Faillerin bulunması için ilgili birimler harekete geçti. Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsade etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu. Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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