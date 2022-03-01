Haberler Güncel Videoları Harkov'da düşen roket sonrası kurtarma çalışmaları sürüyor

Harkov'da düşen roket sonrası kurtarma çalışmaları sürüyor

Harkov'da düşen roket sonrası kurtarma çalışmaları sürüyor
01.03.2022 14:46 - Son Güncelleme: 01.03.2022 14:50

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:39
Ukrayna’da halk, Rus tankının...
Ana Sayfa 00:38
TikTok fenomeni Rus zırhlısını...
Ana Sayfa 00:33
Mert Hakan ile Arda Güler...
Ana Sayfa 00:52
Yoldan çıkan yolcu otobüsü...
Ana Sayfa 01:07
İstiklal Caddesi'nin ortasında...
Ana Sayfa 00:52
Rus konvoyu Kiev yolunda!
Ana Sayfa 01:31
Beklenen kar yağışı geldi!...
Ana Sayfa 00:30
Rusya Harkov Belediye Binasını...
Ana Sayfa 00:09
SON DAKİKA Rusya-Ukrayna...
Ana Sayfa 00:33
SON DAKİKA Rusya-Ukrayna...
Ana Sayfa 01:27
Polis aracı refüjdeki ağaca...
Ana Sayfa 00:46
Seyir halindeki otomobil...

Ukrayna'nın Harkov kentinde Özgürlük Meydanı'nda bulunan yerel yönetim binasına bu sabah Rusya tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 10 kişinin olduğu 20'den fazla kişinin de yaralandığı açıklandı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünün ifade edildiği açıklamada, "En az 10 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı, kurtarma ekipleri ve gönüllüler enkazdan kurtarıldı. Enkazın temizlenmesi için çalışmalar sürüyor. Tüm katlardaki merdiven boşluğu ve koridorlar tamamen tahrip oldu" denildi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA