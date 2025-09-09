PODCAST CANLI YAYIN

Hamas yetkilileri A Haber'e konuştu: Liderlerimiz güvenli yere alındı

Terör devleti İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetini hedef aldı. Hamas kaynakları, gerçekleştirilen suikast girişiminin başarısız olduğunu duyurdu. Liderlerin doğrudan hedef alınmasına rağmen yara almadan kurtulduğu belirtilirken, saldırı sonrası heyetin güvenli bir bölgeye taşındığı bildirildi. A Haber Koordinatörü Metin Algül de Hamas yetkilileriyle yaptığı özel görüşmenin detaylarını aktardı. Görüşmede Hamas yetkilileri, girişimin başarısız olduğunu ve lider kadronun güvenlik altına alındığını vurguladı.

