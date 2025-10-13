PODCAST
Güncel Videoları
Hamas Gazze'deki İsrailli esirleri Kızılhaç heyetine teslim etmeye başladı
Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 09:14
Hamas, Gazze Şeridin'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılacak 20 İsrailli esirden bazları Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine Gazze kentinde teslim ettiği bildirildi.
