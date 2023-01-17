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Haluk Bayraktar'dan Ali Babacan'a sert tepki... "Böyle komedi olabilir mi?"

Haluk Bayraktar'dan Ali Babacan'a sert tepki... "Böyle komedi olabilir mi?"
17.01.2023 18:33

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BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın iddialarına tepki gösterdi. bir programın canlı yayınına konuk olan Bayraktar, "Alenen bir iftira ile karşı karşıyasınız. Türkiye'nin savunma havacılık sektörünün ihracatında yüzde 28'ini yapan. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ihracat rekorunu geçen bir firma. Bir firmaya 'bütün kaynaklar tek firmaya, rekabet yok, şımarıklık oluşur, dokunursunuz' diye dil uzatacaksınız, buna biz sosyal medyadan yanıt verince siyasi oluyoruz. Böyle bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

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