Halk TV'den Kılıçdaroğlu'na 'sansür' tepkisi! Cafer Mahiroğlu'ndan ilginç savunma: Anlaşmadan haberim yoktu

CHP'deki 'zoom' cuntasının yankıları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu medyatik afaroza başladı. Ekremci Halk TV'ye kesik atıp CHP ile olan tüm anlaşmalarını askıya alan Kılıçdaroğlu, "Hem CHP'den destek alıyor hem partiyi karıştırıyorlar. Madem öyle, destek olmayacağız" dedi. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ise "CHP ve genel başkanı sansürcü olamaz" diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Mahiroğlu, kanalı satın aldığında CHP ile arasında anlaşma olduğunu bilmediğini öne sürdü. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.