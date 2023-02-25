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Halk Tv'de skandal yayın: Depremzede çocuğa travma yaşattılar

Halk Tv'de skandal yayın: Depremzede çocuğa travma yaşattılar
25.02.2023 17:07

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 binlerce canımıza mal olan afet kentlerimizde de ağır yıkıma neden oldu. Asrın felaketinin en derinden sarstığı çocukların, psikolojik olarak ayakta kalması adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı psikososyal destek personelleri, büyük çaba gösteriyor. Ancak Halk Tv'de çocuk psikolojisini hiçe sayan rezalet bir yayın gerçekleştirildi. Serhan Asker'in sunduğu programda depremzede bir çocuğa yaşadıklarını anlattırıldı. O acı analrı tekrar tekrar yaşayan küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu.

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