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Halk TV’de skandal yayın! Afet bölgesinde çocuklara HDPKK’lı Selahattin Demirtaş güzellemesi yapıldı

Halk TV’de skandal yayın! Afet bölgesinde çocuklara HDPKK’lı Selahattin Demirtaş güzellemesi yapıldı
18.03.2023 12:44

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CHP'nin yayın organı Halk TV'de terör suçlarından tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ın reklamı yapıldı! CHP ile PKK'nın siyasi kolu HDP'nin teması sürerken Halk TV Sunucusu Serhan Asker, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden yazdığı bir kitabın tanıtımını yaptı. Serhan Asker, "Selahatin Demirtaş cezaevinde 5. kitabını yazdı. Üretim üretim üretim... Büyük bir keyifle okudum" ifadelerini kullandı. Serhan Asker yanına depremzede çocukları da alarak bu skandala imza atması büyük tepki çekti.

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