Halk TV muhabirinden ‘biber gazı’ oyunu!

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde polisle gerginlik çıkaran CHP’liler, provokasyonun dozunu artırarak mağduriyet algısı yaratmaya çalıştı. Olay anında herhangi bir müdahaleye maruz kalmayan CHP'li Veli Ağbaba, kameralar açılınca bir anda "biber gazından etkilenmiş" gibi yaparak öksürmeye başladı. Öte yandan aynı şekilde Halk TV muhabiri de çevresindeki kalabalık slogan atarken biber gazından etkilenmiş gibi yaparak öksürmeye başladı. Canlı yayına yansıyan bu anlar, CHP’nin algı operasyonlarını bir kez daha gözler önüne serdi.