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Haksız fiyat artışı ''Hal Kayıt Sistemi'' sayesinde saptanıyor; Halde 18 lira rafta 59 lira

Haksız fiyat artışı ''Hal Kayıt Sistemi'' sayesinde saptanıyor; Halde 18 lira rafta 59 lira
01.06.2023 12:56

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Ürünlerin hal çıkış fiyatları ile raf fiyatları arasında oluşan büyük fark, 'Hal Kayıt Sistemi' ile tespit edildi. Halden kilosu 18 liraya çıkış yapan eriğin fiyatının raflarda 59 liraya satılması tepkilere neden oldu. Fahiş fiyatların önlenmesi için geliştirilen 'Hal Kayıt Sistemi'nin önemine dikkat çeken Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Ticaret Bakanlığı'nın geliştirdiği bir 'Hal Kayıt Sistemi' var. Bu uygulamayı akıllı telefonuna indiren tüketici, Hal Kayıt Sistemi'ne künyeyi okutarak karekod üzerinden kaça alındığını, nereden alındığını, ne zaman alındığını, ne miktar alındığını görebilecek. Sistemde fiyatları görüp anormal durumlarda şikayet edebilirler, inceleme yapılır ve gereken yaptırım yapılır" dedi.

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