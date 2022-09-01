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Hakkari ile Dilovası arasında, 'Gönül köprüsü' kuruldu, 21 öğrenci Kocaeli'nde ağırlandı

Hakkari ile Dilovası arasında, 'Gönül köprüsü' kuruldu, 21 öğrenci Kocaeli'nde ağırlandı
01.09.2022 15:56

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ‘Gönül köprüleri kurun’ talimatının ardından, ilk adım Kocaeli'nde atıldı. Dilovası ilçesine Hakkari’den gelen 21 öğrenci, Kocaeli, Bursa, İstanbul’un tarihi ve kültürel yerlerini gezerek bilgi sahibi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ‘Gönül köprüleri kurun’ talimatının ardından, ilk adım Kocaeli'nde atıldı. Dilovası Belediyesi ve Dilovası İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Gönülden Gönüle’ projesi çerçevesinde Hakkari’den 21 öğrenci Kocaeli’ye getirildi. Öğrencileri karşılayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, kahvaltı programında bir araya geldi. Başkan Şayir, öğrencilerle sohbet ettikten sonra onların sorularını yanıtladı. Proje çerçevesinde öğrenciler, Kocaeli, İstanbul ve Bursa illerini gezerek, buralardaki tarihi ve kültürel mekanlar hakkında yerinde bilgi sahibi olacak. Başkan Şayir, böyle güzel bir projeye öncülük ettikleri için mutlu olduklarını dile getirirken, projeyi devam ettirmek istediklerini söyledi.

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