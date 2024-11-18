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Hakkari Çukurca’da minibüs takla attı: 11 yaralı
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Hakkari Çukurca’da minibüs takla attı: 11 yaralı

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 11:44

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu 11 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Çukurca karayolu üzerindeki Köprülü köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 HR 630 plakalı minibüs, yağışlı havadan dolayı yolun kaygan olması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 11 yaralı, Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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