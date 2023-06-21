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Hakan Fidan sahaya indi! Londra'da kritik zirve! Fidan ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken bir araya geldi

Hakan Fidan sahaya indi! Londra'da kritik zirve! Fidan ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken bir araya geldi
21.06.2023 17:48

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Dünya Londra'da yapılacak olan Ukrayna konulu toplantıya kilitlendi. Toplantıya Türkiye adına katılmak üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İngiltere'ye gitti. Fidan'ın görevi devraltıktan sonra ilk yurt dışı ziyareti kapsamındaki toplantıda Ukrayna dışında İsveç'in NATO'ya üyeliğinin de gündemde olacak. Toplantı kapsamında Fidan ilk kez ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'le bir araya geldi. Yunan basını görüşme öncesi konuyu manşetlerine taşımıştı. Görüşmede F16 ve F35 konularının da masaya geldiği öğrenildi.

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