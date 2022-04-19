RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Güncel Videoları Hainlere darbe üzerine darbe vuruluyor! Eren Abluka-2 operasyonu başlatıldı

Hainlere darbe üzerine darbe vuruluyor! Eren Abluka-2 operasyonu başlatıldı

Hainlere darbe üzerine darbe vuruluyor! Eren Abluka-2 operasyonu başlatıldı
19.04.2022 09:10

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:47:39
Diyanet İşleri Başkanı Ali...
Güncel 04:27
İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü...
Güncel 09:34
Borda Bereliler Kuzey Irak'ta!...
Güncel 01:25
Başkan Erdoğan Mahmud Abbas’la...
Güncel 01:54
PKK'ya 'Abluka-1' operasyonu...
Güncel 02:59
Başkan Erdoğan sanatçılarla...
Güncel 06:17
Başkan Erdoğan sanatçılarla...
Güncel 00:10
Öğrenci indirimine Mansur...
Güncel 00:26
CHP’li İBB’nin zabıtaları...
Güncel 01:47
İBB'nin ulaşımda yaptığı fahiş...
Güncel 01:34
Başkan Erdoğan Tayland...
Güncel 04:20
Hakkari Yüksekova’da Mehmetçik...

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari ilinde “EREN ABLUKA-2 (HAKKARİ-KAVAKLI) ŞEHİT UZM.J.ÇVŞ. MEHMET BAYAR Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan *654* personel *42* operasyonel tim görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

Güncel Videoları
SON DAKİKA