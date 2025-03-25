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Hadsiz Buse Gül Yılmaz gözaltına alındı!
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Hadsiz Buse Gül Yılmaz gözaltına alındı!

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 20:17 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2025 20:17

CHP'li İBB'yeyönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, izinsiz gösteri sırasında "Cumhurbaşkanına hakaret" içeren sloganlar atan ve çektiği videoyu sosyal medya platformunda paylaşan kişiyle ilgili gözaltı talimatı verildi. Talimat üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüpheli Buse Gül Yılmaz gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen şüpheli, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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