Habertürk 6’lı masa için var gücüyle çalışmaya devam ediyor: “Siyasetin inşa edilmesine yardımcı oluyoruz”

Dağılan 6+1'li koalisyonu İstanbul sermayesi ve bir medya kuruluşunun patronu mu topladı? Meral Akşener, 6+1'li koalisyonu yeniden mi dağıtacak?

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala siyaset hareketlendi... Terör örgütü PKK, Kandil'den koalisyonu 'yolunuz açık' mesajları verirken siyasi kolu HDP de 'aday çıkarmayacağız' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çıktı. HDP'nin kararı sonrası İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu 'milliyetçi' tabanın gazını almak için "Bize pusu kuruldu" şeklinde bir çıkış yapıp masayı bombardımana tutsa da istifa etmedi.

Kulislerde Akşener koalisyonu yeniden dağıtacak iddiası ortaya atılsa da Turgay Ciner yönetimindeki Habertürk'ün masanın ayakta kalması için elinden geleni yaptığı konuşuluyor...

Gelin koalisyonun dağılma sürecine ve Habertürk'ün rolüne biraz daha yakından bakalım...

ÖNCE KALKTI SONRA OTURDU

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin yuvarlak masa etrafında toplanarak kurduğu 6'lı koalisyon büyük kavgalar ve pazarlıklara girişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta 'Kumar masası' diyerek dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından 6 Mart'ta yeniden bir araya geldi.

Ancak masa toplanmadan önce Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Ankara'da Marriot Otel'de pazarlığa oturduğu biliniyor...

KOALİSYONUN ADAY KILIÇDAROĞLU OLDU

Oteldeki pazarlıklar sonrası oturulan koalisyon masasının son toplantısında aday Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyuruldu.

MERAL AKŞENER'İ MASAYA KİM OTURTTU?

Akşener'in masadan kalkmasının ardından Akşener'e özellikle CHP'ye yakın isimler ve medya üzerinden büyük baskı kuruldu.

3 günlük baskı sonrası Akşener masaya döndü. Akşener'in masaya dönüşüyle FETÖ firarisi Burak Çopur, sosyal medya hesabından "Masaya baskıyı biz kurduk. İYİ Parti ve HDP'nın arasında normalleşmeyi de bizler gerçekleştireceğiz." açıklamasını yapsa da Akşener'in İstanbul sermayesi ve bir medya kuruluşunun patronu ile masaya oturduğu iddiası gündeme geldi.

İSTANBUL SERMAYESİ VE MEDYA PATRONU...

Bu konuyu Sabah Yazarı Mehmet Barlas köşesine taşıdı. 7'li koalisyon masasının Akşener tarafıdan tekrar dağıtılabileceğine dikkat çeken Barlas Akşener'in daha önceki kalkışının ardından yaptığı görüşmelere dikkat çekti.

Barlas şunları yazdı;

"7'li koalisyon masasında sular durulmadı. İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu her gün CHP ve HDP yönetimini topa tutuyor. Meral Akşener'den ses çıkmaması bu açıklamaların danışıklı olduğu iddialarını güçlendiriyor.

3 Mart'ta tarihi bir konuşma yaparak masayı dağıtan Akşener, bir daha geri dönmemek için çok ağır sözler söylemişti. Sonrasında İstanbul sermayesi ve bir medya kuruluşunun patronu devreye girerek masa tekrar bir araya getirildi. Daha doğrusu dayatıldı. Ama kulislerde konuşulanlar, bizlere gelen duyumlar Akşener'in son gelişmelerden memnun olmadığı yönünde. Dahası, Akşener'e yakın çevreler masanın her an yeniden devrilebileceğini söylüyor.

Masada HDP etkisi arttıkça İyi Parti'nin oyları da hızla düşüyor. Son kamuoyu araştırmalarına göre yüzde 7'ye kadar gerilediği de ortada. Masada artık DP lideri Gültekin Uysal kadar değeri kalmayan Meral Akşener'in fazla bir çıkış yolu yok. Bakalım ülkücü damarı mı galip gelecek yoksa Kandil'in adayı Kılıçdaroğlu ile kol kola seçim çalışması mı yapacak..!?"

O İSİM TURGAY CİNER Mİ?

Barlas'ın işaret ettiği o isim Ciner Medya Grubu'nun sahibi Tugay Ciner mi?

Öyle ki 6+1'li koalisyonun medya üssüne dönen Habertürk Akşener'in kalkışının ardından masanın toplarlanması için elinde geleni yapmış ve özellikle depremin ardından iktidarı hedef alan yayınlarına hız vermişti... Habertürk sunucusu Kübra Par aynı gün, "Siyasetin inşa edilmesine yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Akşener'in masadan kalkmasıyla birlikte 3 günlük baskı ve yayınlar sonrası Akşener'in masaya oturmasının ardından Habertürk koalisyon üyelerini tek tek yayına aldı.

Öyle ki masanın toplandığı gün Habertürk yayınında bulunan HDP'li Mithat Sancar Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilk tebrik edenlerden biri oldu.

Habertürk masanın toplanması ile koalisyon üyelerini de aynı hafta konuk etmeye başladı.

Habertük, HDP'li Mithat Sancar'ın arından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı çıkararak koalisyonun medya üssü olduğunu gösterdi.

Öyle ki aynı ekranlara çıkan CHP'li isimler tehditler savurmaya bile başladı.

MERAL AKEŞENER - CİNER - ALTAYLI GÖRÜŞMESİ

O ismin Ciner olduğunu doğrulayan ayrı bir detay daha bulunuyor...

Sabah Yazarı Hilal Kaplan katıldığı bir programda Meral Akşener'in Habertürk'ün patronu Turgay Ciner ve Habertürk'ün ekrandaki operasyonel isimlerinden Fatih Altaylı ile daha önce bir görüşme yaptığını söylemişti.

Kaplan o görüşmeyi "Geçen sene Eylül ayında Akşener, Altaylı'ya konuk oluyor. Akşener, Altaylı, Ciner'in katıldığı bir toplantı yapılıyor. Buradan aklımıza gelen soru Ciner yeni dönemin Aydın Doğan'ı mı olmaya çalışıyor?" ifadeleriyle anlattı.

HABERTÜRK YAZARI KÜRŞAD ZORLU İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ OLDU

Habertürk - Akşener temasında başka bir detay daha var... Akşener-Ciner-Altaylı görüşmesinin yapıldığı 2022 Eylül ayından 1 ay sonra Habertürk yazarı Kürşad Zorlu İYİ Parti Sözcülüğüne getirildi.

AKŞENER'E YENİ PARTİ KUR DESTEK VERİRİZ DİYEN İSİM CİNER'İN KAYINPEDERİ

Bir bomba daha var... Meral Akşener 2015 yılında Devlet Bahçeli'ye karşı MHP Genel Başkanlığına yürümek isterken eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan'ın destek verdiği gündeme gelmişti.

Hüsamettin Özkan'ın, Akşener'in MHP'nin genel başkanı olmaması durumunda Meral Akşener'in merkez sağ bir partinin başına geçmesi için destek vereceği konuşulmuştu.

İşte Turgay Ciner o Hüsamettin Özkan'ın damadı... Turgay Ciner Hüsamettin Özkan'ın kızı Didem Ciner ile evli...

EKRANDA SİYASETİ DİZAYN EDEN HABERTÜRK SAHADA YALANLARA ÖNCÜ OLUYOR

Temaslar ve ilişki bu şekildeyken Habertürk yayınlarında "Siyasetin inşa edilmesine yardımcı oluyoruz" denilerek 6'lı koalisyona destek yayınları yapılıyor, provokatif söylemler kayıtlara geçiyor.



Bu durum Turgay Ciner yönetimindeki Habertürk Grubunun siyaseti sadece ekranda değil yaptığı operasyonlarla da dizayn ettiğini gösteriyor...