Güçlü Türkiye rahatsız etti! Fransa’dan çaresizlik itirafı: Erdoğan’a karşı Latin gücü kurmalıyız

Türkiye son yıllarda dış siyasi arenada bağımsız bir politika izlerken, yerli ve milli teknoloji hamleleriyle kendinden söz ettirecek güçlü bir konuma kavuştu. Attığı teknoloji adımlarıyla dünya çapında parmakla gösterilen Türkiye, tam bağımsız siyaset anlayışından da geri adım atmıyor.





FRANSA'NIN GÜNDEMİ: TÜRKİYE

Askeri gücü itibariyle dünya ülkeleri arasında en üst sıralarda yer alan Türkiye, dIş politikada bağımsız bir güç olarak sık sık kendinden söz ettiriyor. Bu anlamda Fransız kanalında da Türkiye hakkında dikkat çeken sözler kullanıldı.

"FRANSA TÜRKİYE'YE KARŞI GÜÇSÜZ DURUMDA"

Fransız gazeteci Laurent Artur du Plessis, çıktığı canlı yayında Türkiye'ye dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Plessis, çıkar ilişkileri içinde danışıklı dövüşte bulunan Batılı ülkelere, hamleleriyle meydan okuyan bir Türkiye'den rahatsız olduğunun altını çizdi.



Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmayan Türkiye'nin güçlü duruşuna dair konuşan Plessis yerli askeri gücün büyüklüğüne dikkat çekti.

Plessis, ''Erdoğan, Akdeniz havzasını fethetmek için savaş filosu kuruyor. Bizim donanmamız ise acınacak halde." sözleriyle Fransa'nın kuvvetsiz durumda olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ ENGELLEMEK İÇİN LATİN GÜCÜ KURMALIYIZ"

Akdeniz'de iddia ettikleri haklar için Türkiye'ye karşı güçsüz durumda olduklarını kabul eden Fransız gazeteci, "Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasında çarpışma olacak. İspanya, İtalya ve Yunanistan'la birlikte Erdoğan'ın emellerine karşı 'Latin gücü' kurmalıyız" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin savaş gücüyle hiçbir ülkenin tek başına boy ölçüşemeyeceği itirafında bulunan Fransız gazeteci, güçlü Türkiye'den duyulan rahatsızlığı gözler önüne serdi.

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