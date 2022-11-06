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Gözler kritik Kabine'de! Masada EYT, taşerona kadro, başörtüsü düzenlemesi var!

Gözler kritik Kabine'de! Masada EYT, taşerona kadro, başörtüsü düzenlemesi var!
06.11.2022 13:55

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. Masada ise milyonları ilgilendiren konular var. Toplantıda EYT, taşerona kadro, başörtüsü düzenlemesi, enflasyonla mücadele, Rusya-Ukrayna gerilimi görüşülecek. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Önemli konuların görüşüleceği toplantıda, masada başörtüsü düzenlemesi, enflasyonla mücadele ve tahıl koridorunun tekrar açılması olmak üzere iç ve dış meseleler ele alınacak.

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ GÜNDEMDE

Başörtüsü ve aile düzenlemesi için taslak metin tamamlandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın muhalefet partileri ile yaptığı görüşmelere ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE MASADA

Enflasyonla mücadele, esnaf ve dar gelirlilere dair atılacak yeni adımlar, meclis gündemindeki torba yasalar kabinede ele alınacak.

Ayrıca doğalgaz yardımı gibi kış döneminde verilebilecek olası destekler üzerinde de konuşulacak. Ayrıca emeklilikte yaşa takılanlar, taşeron ve geçici işçiler ile sözleşmeli memurlara kadro çalışması da devam ediyor.

EYT VE KADRO ÇALIŞMALARI GÖZDEN GEÇİRİLECEK

EYT ve kadro çalışmasında yıl sonuna kadar önemli adımların atılması beklenirken, kabinede son durumun gündeme gelmesi bekleniyor.

TOPLANTIDA DIŞ MESELELER DE ELE ALINACAK

Toplantıda Rusya-Ukrayna gerilimi, Türkiye öncülüğünde tahıl koridorunda krizin aşılması ele alınacak.

Ardı ardına Türkiye'ye yapılan üst düzey ziyaretler, normalleşme süreci, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği, Yunanistan ile gerginlik ve ABD'den F-16 talebi gibi sıcak başlıklarda masada olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN ULUSA SESLENECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası masada yer alan konularla ilgili ulusa sesleniş konuşması yapacak.

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