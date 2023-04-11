RAMAZAN İMSAKİYE
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Görüntüler ortaya çıktı! Aksaray'da minare deviren fırtına! O anlar kamerada |VİDEO

Görüntüler ortaya çıktı! Aksaray'da minare deviren fırtına! O anlar kamerada |VİDEO
11.04.2023 13:13

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Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde etkili olan fıtına bir caminin minaresini devirdi. Caminin minaresinin devrilme anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde dün öğle saatlerinde etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

MİNARE DEVRİLDİ İMAM YARALANDI
Fırtına nedeniyle Gölü Köyü Camisi'nin minaresi, cami lojmanın üzerine devrilerek tavanının çökmesine neden oldu.

Bu sırada lojmanda bulunan İmam Özcan Deniz yaralandı.

Çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, tedavisinin ardından taburcu oldu.

O ANLAR KAMERADA
Bu arada, fırtına sırasında çıkan hortumu cep telefonuyla görüntülemeye çalışan kişi, minarenin devrilme anını da kaydetti.

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