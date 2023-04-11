Görüntüler ortaya çıktı! Aksaray'da minare deviren fırtına! O anlar kamerada |VİDEO

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde dün öğle saatlerinde etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

MİNARE DEVRİLDİ İMAM YARALANDI

Fırtına nedeniyle Gölü Köyü Camisi'nin minaresi, cami lojmanın üzerine devrilerek tavanının çökmesine neden oldu.

Bu sırada lojmanda bulunan İmam Özcan Deniz yaralandı.

Çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, tedavisinin ardından taburcu oldu.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada, fırtına sırasında çıkan hortumu cep telefonuyla görüntülemeye çalışan kişi, minarenin devrilme anını da kaydetti.