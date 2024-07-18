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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024, 20:09 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2024, 20:09

Görme engelli çift kapağı açık rögara düştü! Olay güvenlik kameralarına yansıdı

Olay, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde saat 11.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, altyapı çalışması sırasında etrafında güvenlik önlemi alınan ancak o sırada çalışma olduğu için kapağı açık bırakılan rögarın içine yoldan geçen görme engelli İngilizce öğretmeni Güldane D.D. ve Emrah D. düştü. Çiftin yardımına firma çalışanları ve vatandaşlar koştu. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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