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Google 300 medya şirketine telif hakkı nedeniyle ödeme yapacak

Google 300 medya şirketine telif hakkı nedeniyle ödeme yapacak
20.05.2022 20:54

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İnternete yüklenen ücretsiz içeriklerden gelir elde eden Google telif hakkı ödeyecek. Google’ın Almanya, Fransa, Macaristan, Hollanda ve pek çok Avrupa ülkesi için telif hakkı ödeme kararıyla birlikte, teklifin Türkiye’de uygulanması isteniyor. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, Google’ın kazancını içerik sahipleriyle paylaşması gerektiğini söyledi. Siber Güvenlik Uzmanı Ali Keskin ise, Türkiye için de ödeme yapması gerektiğini anlattı. Böylece telif hakkı nedeniyle çalıntı haberlerinde önüne geçilmiş olacak.

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