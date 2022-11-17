Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle bugünkü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Buna göre; Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 15.00 feribot seferleri iptal edildi.