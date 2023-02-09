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Giresun’a getirilen depremzedeler o anları anlattılar

Giresun’a getirilen depremzedeler o anları anlattılar
09.02.2023 01:18

OTOMATİK OYNAT

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ve Giresun’a otobüsle getirilen depremzedeler, uygulama oteline yerleştirilmeye başlandı. İlk kafile ile Giresun’a getirilen 43 depremzededen 9’u Görele’de öğrenci yurduna, Giresun’daki 34 kişi ise Uygulama Oteline yerleştirildi. Otele yerleştirilen depremzedeler için psikologların yanı sıra 112 Acil Sağlık ekibi de otelde 24 saat görev alıyor.

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Ailesiyle Malatya'dan gelerek otele yerleştirilen Sinan Pektaş, yıkılan binadan son anda ailesiyle birlikte kurtulduklarını ifade ederek, "İlk sarsıntıyı hissedince çocuklarla beraber çıkmak için harekete geçtik ama sarsıntı devam ediyordu o anda son anlarımız olduğunu düşünerek çocuklara selavat getirmelerini söyledim. Çok şükür ki bizim çıkmamızı bekliyor gibi biz çıkar çıkmaz binada çöktü" dedi.

"Sarsıntı çok uzun sürdü"

Sarsıntının çok uzun sürdüğünü anlatan Aysel Pektaş ise, "Depremde ilk sarsıntıda binanın bodrum katları çöktü. Bizim de alt katlarda kaldığımızı düşünüyordum. Yıkılmış merdiven boşluklarından kendi imkanlarımızla çıkmayı başardık ama, ikinci sarsıntıda ise bina biz çıkar çıkmaz tamamen enkaza dönüştü" dedi.

"Enkazda kalmaktan saniyelerle kurtulduk"

Yıkılan bina enkazından saniyelerle kurtulduğunu ifade eden Bahar Sefer ise, "İlk sarsıntıda evden çıktık. Daha sonra eşyalarımızı almak için binaya girdik. Telefonumuzu, kimliklerimizi almak istiyorduk o anda tekrar sarsıntı olumca hiç bir şey almadan tekrar çıktık. Saniyelerle biz çıkar çıkmaz da bina çöktü. Çöken binaların enkazından "Kimse yok mu?" diye sesler geliyordu ama o an gerçekten de kimse yoktu çünkü her taraf mahşer günü gibi olmuştu. İl anlarda yardım edecek kimseler yoktu. Hemen o anda kurtarma ekipleri gelmesi de mümkün olmamıştı. Birçok yakınımızdan haber alamadık. Bana da ulaşamayanlar enkazda kaldığımı düşünmüşler. Çok şükür buradayız" dedi.

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