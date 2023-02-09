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Giresun ekibi 8 yaşındaki Nisa’yı 64 saat sonra kurtardı

Giresun ekibi 8 yaşındaki Nisa’yı 64 saat sonra kurtardı
09.02.2023 01:12 - Son Güncelleme: 09.02.2023 01:22

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Tüm Türkiye’nin seferber olduğu Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin hemen ardından Giresun’dan bölgeye giden arama kurtarma ekipleri tarafından Adıyaman’da enkaz altında kalan 8 yaşındaki Nisa kurtarıldı.

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Göçük altından 64 saat sonra kurtarılan Nisa'nın enkaz altından çıktıktan sonra kendisini kurtaran Giresun Belediyesi itfaiye personeline; "Artık gözümü açabilir miyim?" demesi hüznün ve sevincin bir arada yaşanmasına yol açtı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye giden Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Nisa'nın kurtarılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda; "Adıyaman'da enkazın altından çıkarıldıktan sonra 'Abi gözümü açayım mı?' dedi, 8 yaşındaki Nisa kızımız. Sen gözünü hep umutla aç canım benim. İlaç gibi geldin bize. Ekiplerimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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