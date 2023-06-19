Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Seyahatsever Projesi ile gençlere ücretsiz tatil!

Geçen sene yaz boyu toplam 325 bin gence ücretsiz konaklama imkânı sunan Seyahatsever Projesi'nin bu sene de temmuz ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

Yaklaşık 2 ay boyunca devam edecek proje kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları, 18-30 yaş arası tüm gençleri 5 geceye kadar ücretsiz ağırlayacak.

Kalınacak ildeki yurt müdürlüğü ile en az 1 gün öncesinden iletişime geçilerek rezervasyon yaptırılması gereken projede öğrenci olma şartı aranmıyor.

Bakanlık personelleri ayrıca 444 0 472 numaralı ALO GSB aracılığıyla projeye ilişkin gençlerin merak ettiği tüm sorulara yanıt veriyor.

İlk olarak geçen sene başlatılan Seyahatsever Projesi yoğun ilgi görmüş ve 325 bin genci misafir etmişti.

Öte yandan bu yaz hizmet verecek olan yurtlara "seyahatsever.gsb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

YOĞUN TALEP BEKLENİYOR

Gençlerin farklı şehirleri tanıması ve yaz tatilinin tadını çıkarması için eşsiz bir imkân sunan Seyahatsever Projesi'ne bu yaz da yüz binlerce gencin başvurması bekleniyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, 5 yıldızlı otellerden farksız olan yurtlar, proje kapsamında her gün 13.00-17.30 saatleri arası temizlik yapılacağı için boşaltılacak.

Yurtlarda kalacak gençler, ücretsiz çamaşır yıkama imkânından da faydalanacak.

Huzur bozucu davranışlarda bulunan gençlerin ise misafirliklerinin sonlandırılacağı uyarısı yapıldı.