Marmara Denizi Gemlik Körfezi'ndeki 5,1’lik depremden 3 dakika sonra aynı bölgede 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.5 olmak üzere farklı büyüklüklerde 13 artçı deprem ölçüldüğünü belirtti. Peki Gemlik Körfezi’ndeki deprem olası İstanbul depremini tetikler mi? Hangi fay hattı üzerinde meydana geldi? Deprem nereleri daha fazla etkileyecek? Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Öztürk A Haber canlı yayınında anlattı.