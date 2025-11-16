Gazzeliler "Yeniden İnşa Edeceğiz" kampanyası başlattı

Gazze Şeridi'nde halk, İsrail saldırılarının izlerini silmek için seferber oldu. Gazze Belediyesi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu geniş çaplı yıkımın yaşandığı Gazze şehrinde "Yeniden İnşa Edeceğiz" kampanyası başlattı. Filistin sivil toplum kuruluşları ve tüm yaş gruplarından gönüllüler, cadde temizliği, enkaz kaldırma ve ağaç dikme çalışmalarıyla şehri yeniden ayağa kaldırmak için seferber oldu. Gönüllülerin kampanya kapsamında ilk durağı ise Gazze Şehri'nin merkezindeki Saraya kavşağı oldu.



"Gazze halkı burada kalacak ve şehri terk etmeyecek"

Gazze Belediye Başkanı Yahya el-Sarraj yaptığı açıklamada, kampanyanın "toplumsal katılım yoluyla yeniden inşa çalışmalarını desteklemeyi ve şehri yeniden ayağa kaldırma çabalarını başlatmayı" amaçladığını söyledi. El-Sarraj, "Bugün yeni bir kampanya başlatıyoruz. Gazze, tüm yerinden etme ve öldürme girişimlerine ve açlık savaşına rağmen eski güzelliğine geri dönecek. Halkımız tüm fedakarlıklara rağmen direnmeye devam etti. Bu kampanya güçlü bir iradeyle başlatıldı: Gazze halkı burada kalacak ve şehri terk etmeyecek. Geri döndüler ve şehri eskisinden daha güzel yapmak için çabalıyorlar" dedi.

Yahya el-Sarraj, kampanyanın Filistin halkına umut mesajı vermek ve İsrail'in yıktığı yerleri yeniden inşa etmek için omuz omuza, el ele duracaklarını göstermek amacı taşıdığını vurguladı. Yahya el-Sarraj, uluslararası kuruluşlara ve dünya kamuoyuna İsrail'e Gazze Şeridi'nin sınırlarını kısıtlama olmadan açması ve inşaat malzemelerinin girişine izin vermesi için baskı yapma çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarda 69 bin 187 Filistinli hayatını kaybetmiş, 170 bin 703 Filistinli de yaralanmıştı.