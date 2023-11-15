Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları ile kanser hastalarının Türkiye'ye naklini görüşmek üzere Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar ile Kahire'de bir araya geldi. Koca, Nasır Araştırma Enstitüsü Hastanesi'nde, Gazze'den getirilen yaralıları ziyaret etti. Koca, "Durumu uygun olan hastaların Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor" dedi. Koca, Gazze'den çocukların ve kanser hastalarının önce Mısır'a sevk edileceğini, ikinci etapta bazı hastaların ambulans uçakla Türkiye'ye getirileceğini bildirdi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Mısır'da yaptığı açıklamada 26 hastanın Türkiye'ye getireleceğini duyurdu.