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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023, 13:52 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023, 14:08

Gazze'de saldırılardan kaçan siviller Mohamed Hadid'e annesinin yaşadıklarını hatırlattı

İşgalcilerin zulmünden kaçan Filistinliler Filistin kökenli Amerikalı modeller Bella ve Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid, katil İsrail'in Gazze işgali nedeniyle güneye kaçan sivilleri televizyonlarda görünce, annesinin 75 yıl önce yaşadıklarının gözünde canlandığını söyledi. Hadid, "Ben henüz dokuz günlükken, annem iki yaşındaki ablamı da yanına alarak Safed'deki evimize dönmüş. Safed, oradaki Yahudiler tarafından neredeyse ele geçirilmişti. Hayfa Üniversitesinde profesör olan babam da evde değilmiş. Annemle ailemize ait olan kısma geldiğimizde bizi içeri almamışlar. Ekranda gördüklerim beni derinden etkiledi ve annemin beni bir mülteci kampına canlı ulaştırabilmek için verdiği mücadeleyi ve yaşadığı zorlukları hissettirdi" dedi.

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