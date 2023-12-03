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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023, 15:38 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2023, 15:38

Gazze’de can kaybı 16 bini aştı! 24 saatte 700’den fazla sivil öldürüldü

Katil İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırım devam ediyor. Geçici ateşkesin ardından saldırılarına yeniden başlayan İsrail havadan karadan ve denizden sivillere ölüm yağdırıyor. Gazze sınırında bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, “Gazze yoğun bir bombardıman altında sonra 24 saatte 700’den fazla sivil hayatını kaybetti. Artık Gazze’de hiçbir yer güvenli değil. İşgalci İsrail güneyde yer alan Han Yunus bölgesini de vurdu. Bölgede bir okul hedef alındı. Çok sayıda kişinin öldüğü rapor edilmiş durumda. İsrail yerleşim yerlerine olan saldırılarını giderek artırıyor. Güvenli olarak değerlendirilen Refah Sınır Kapısı’nın olduğu Refah kentinde bir ailenin olduğu ev hedef alındı. Orada da 7 kişi hayatını kaybetti.” dedi.

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