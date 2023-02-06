Haberler Güncel Videoları Gaziantep'te yürek burkan görüntü; Çocuğunu kurtarmak için enkaza böyle daldı

Gaziantep'te yürek burkan görüntü; Çocuğunu kurtarmak için enkaza böyle daldı

Gaziantep'te yürek burkan görüntü; Çocuğunu kurtarmak için enkaza böyle daldı
06.02.2023 21:21

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:45
Amerikan tilkisi FOX TSK ve...
Güncel 16:02
Kahramanmaraş'ta deprem!...
Güncel 00:27
Türkiye'ye hareket eden...
Güncel 00:46
Türkiye'ye hareket eden Rus...
Güncel 00:13
Yaşam üçgeni kurtardı!...
Güncel 00:35
Cemaat depreme rağmen namazı...
Güncel 01:28
7,6 büyüklüğündeki ikinci...
Güncel 00:20
7.6'lık depremin şiddetine...
Güncel 00:32
7.7'lik depremin korkunç ses...
Güncel 00:29
Hatay Valisi Rahmi Doğan:...
Güncel 01:58
8 katlı binanın enkazından 1’i...
Güncel 01:54
Depremin merkez üssü...

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çöken 11 katlı binanın enkazından 2 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine İbrahimli Mahallesi’nde bulunan 11 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler, 2 kişinin cansız bedenini çıkarttı. Öte yandan arama çalışmaları esnasında enkaz altında çocuğu bulunan bir kadın, enkaza daldı. Polis ekipleri kadını ikna edip alandan çıkarttı. En az 30 kişini enkaz altında olduğu belirtilen binada arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan, olumsuz hava koşullarına rağmen bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Güncel Videoları
SON DAKİKA