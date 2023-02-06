Gaziantep'te yürek burkan görüntü; Çocuğunu kurtarmak için enkaza böyle daldı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çöken 11 katlı binanın enkazından 2 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine İbrahimli Mahallesi’nde bulunan 11 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler, 2 kişinin cansız bedenini çıkarttı. Öte yandan arama çalışmaları esnasında enkaz altında çocuğu bulunan bir kadın, enkaza daldı. Polis ekipleri kadını ikna edip alandan çıkarttı. En az 30 kişini enkaz altında olduğu belirtilen binada arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan, olumsuz hava koşullarına rağmen bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.