Gaziantep'te kızını öldüresiye döven babadan kan donduran savunma: "Şaka yapıyordum"

Gaziantep'te 6 Nisan 2025 tarihinde, yabancı uyruklu Yusuf El Taha, 2 yaşındaki çocuğuna acımasızca şiddet uyguladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler sosyal medyada büyük infial yarattı⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾.
Olay sonrası tutuklanan Yusuf El Taha, hazırlanan iddianamenin ardından Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
Duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanan zanlı, savunmasında "şaka yapıyordum" diyerek herkesi şoke etti.
Mahkeme heyeti, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan sanığa üst sınırdan 19 yıl hapis cezası verdi.
Şiddete maruz kalan çocuk, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.