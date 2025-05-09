SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Gaziantep’te kızını öldüresiye döven babadan kan donduran savunma: Şaka yapıyordum
Haberler Güncel Videoları

Gaziantep'te kızını öldüresiye döven babadan kan donduran savunma: "Şaka yapıyordum"

Giriş Tarihi: 9.05.2025 17:59:16

2 yaşındaki çocuğunu öldüresiye darp eden Yusuf El Taha, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede "şaka yapıyordum" savunması ise büyük tepki çekti.

Gaziantep'te 6 Nisan 2025 tarihinde, yabancı uyruklu Yusuf El Taha, 2 yaşındaki çocuğuna acımasızca şiddet uyguladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler sosyal medyada büyük infial yarattı⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾.

Olay sonrası tutuklanan Yusuf El Taha, hazırlanan iddianamenin ardından Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanan zanlı, savunmasında "şaka yapıyordum" diyerek herkesi şoke etti.

Mahkeme heyeti, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan sanığa üst sınırdan 19 yıl hapis cezası verdi.

Şiddete maruz kalan çocuk, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

SIRADAKİ VİDEO
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi eşik aşıldı! Her şey Başkan Erdoğan’ın bu sözleri ile başlamıştı
09.05.2025Cuma
DEM Parti: Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkürler
09.05.2025Cuma
PKK fesih kongresini topladığını duyurdu!
09.05.2025Cuma
Özgür Özel'den Yılmaz Özdil'e yanıt SZC TV'ye ayar: Yedirirler adama
09.05.2025Cuma
Rusya'dan Zafer Günü'nde gövde gösterisi! İşte o görüntüler
09.05.2025Cuma
Bunlar da Var
Sivas’taki vahşette sır perdesi aralandı! 01:58
Sivas'taki vahşette sır perdesi aralandı!
09.05.2025Cuma
Gaziosmanpaşa’da okul servisi faciası: 5 yaşındaki Metehan’ın ölümü kamerada! 00:21
Servis faciası: 5 yaşındaki Metehan’ın ölümü kamerada!
08.05.2025Perşembe
Konya’da feci kaza: Ağaca çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti 01:26
Ağaca çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
08.05.2025Perşembe
Özgür Özel’den Yılmaz Özdil’e yanıt SZC TV’ye ayar: Yedirirler adama 02:12
Özgür Özel'den Yılmaz Özdil'e yanıt SZC TV'ye ayar
09.05.2025Cuma
CANLI YAYIN