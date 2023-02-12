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Gaziantep'te kepenklerini araçla çarpıp kırdıkları işyerini böyle soydular

Gaziantep'te kepenklerini araçla çarpıp kırdıkları işyerini böyle soydular
12.02.2023 00:55 - Son Güncelleme: 12.02.2023 01:03

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Olay, Karatarla Mahallesi Mütercim Asım Caddesi'nde bulunan bir işyerinde önceki gün gece saatlerinde yaşandı. İşyerinin önüne gelen otomobil, geri geri gelerek kapalı kepengine vurup parçaladı. Ardından otomobilden inen 4 kişiden 2'si içeri girerken 2 kişi kapıda gözcülük yaptı. Ellerinde kutularla işyerinden çıkan hırsızlarla birlikte aynı otomobile binen şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri söz konusu otomobili çalıntı ve sahte plakalı olarak Beybahçe Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Çalışmaların devamında olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli yakalanırken ikametlerinde yapılan aramada bahse konu iş yerinden çalınan malzemelerle birlikte muhtelif çalıntı malzemeler ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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