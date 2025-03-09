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Gaziantep’te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 15:33 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2025 15:33

Kaza, Şehitkamil ilçesi İpekyolu üzeri Şehirgösteren Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde inşaat işçilerinin bulunduğu Muaid El Halid (22) idaresindeki 27 MD 4456 plakalı Mitsubishi marka hafif ticari araca, sürücüsü öğrenilemeyen 27 AHS 596 plakalı Opel marka otomobi çarptı. Çarpma sonucu kontrolden çıkan çıkan hafif ticari araç, metrelerce savrulduktan sonra taklalar atarak durabildi. Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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