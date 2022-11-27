Haberler Güncel Videoları Gaziantep’te anne vahşeti: 5 yaşındaki çocuğuna günlerce işkence ederek aç bıraktı

Gaziantep’te anne vahşeti: 5 yaşındaki çocuğuna günlerce işkence ederek aç bıraktı

Gaziantep’te anne vahşeti: 5 yaşındaki çocuğuna günlerce işkence ederek aç bıraktı
27.11.2022 14:32

OTOMATİK OYNAT

Güncel 04:17
Vatandaşlar alev alan otomobil...
Güncel 02:07
Kontrolden çıkan araç tramvay...
Güncel 01:12
Düzce'de korkutan deprem!
Güncel 05:22
Türkiye'de Suriye'ye askeri...
Güncel 05:38
Cezalandırma atışları A...
Güncel 00:38
6'lı masada Kılıçdaroğlu...
Güncel 01:56
İsveç ve Finlandiya ile ikinci...
Güncel 00:19
Başkan Erdoğan köprüde intihar...
Güncel 02:56
Cami külliyesi çöktü: 2’si...
Güncel 01:12
İki katlı evde çıkan yangında...
Güncel 00:56
Tabanca ile vurulan fırıncı...
Güncel 01:35
Kargaların gökyüzünde dansı...

Gaziantep’te annesi tarafından günlerce aç bırakılarak işkenceye maruz kalan 5 yaşındaki çocuk yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Olay Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, köyde zeytin toplamak için birkaç gündür evde olmayan baba Cihan Y. eve geldiğinde çocuğunun işkenceye maruz kalmış halde buldu. Baba durumu hemen 112 sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Eve gelen ekipler, 5 yaşındaki çocuğa olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Uzun süre aç kaldığı anlaşılan çocuğun vücudunda ve yüzünde ağır darp izleri bulunuyor. Yoğun bakıma alınan çocuğun durumunun kötü olduğu öğrenilirken, olayın ardından polis ekipleri babasının ifadesi doğrultusunda çocuğun annesini gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Olayla ilgili iddialara göre, babanın bir kaç gündür köyde zeytin toplamaya gittiğini o esnada annesinin kız çocuğuna işkence ederek aç bıraktığını öğrenildi. Öte yandan çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne Fatma Y.'nin ise raporlu olduğunu öğrenildi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA