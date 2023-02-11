Gaziantep'te depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın hafriyatında yapılan incelemede ihmali bulunduğu belirlenen müteahhit İbrahim Mustafa Uncuoğlu İstanbul'da gözaltına alındı.
Gaziantep'te 9 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidi istanbul'da gözaltına alındı
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