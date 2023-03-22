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Gazeteci-yazar Sadık Albayrak TYB Yazar Meclisine konuk oldu! Bu topraklara layık bir nesil olarak mücadele verelim

Gazeteci-yazar Sadık Albayrak TYB Yazar Meclisine konuk oldu! Bu topraklara layık bir nesil olarak mücadele verelim
22.03.2023 19:51

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Gazeteci-yazar Sadık Albayrak "şeref misafiri" olarak katıldığı, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nin Yazar Meclisi'nde çok önemli mesajlar verdi. Necip Fazıl Kısakürek'in 1965'te Büyük Doğu'da yazdığı yazılara işaret eden Albayrak, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması gibi tarihte hayal dahi edilemeyecek gelişmelerin Allah'ın lütfuyla yaşandığına dikkati çekti. Kaleme aldığı eserlerle ilgili konuşan Sadık Albayrak, "Bu topraklara layık bir nesil olarak mücadele verelim. Benim yapmak istediğim bu veya bir katre, bir damla, bir karınca kadar adım atmak." dedi. Albayrak bir de gençlere çağrı yaptı.

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