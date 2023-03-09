Haberler Güncel Videoları Gazeteci Hakkı Öcal'dan önemli açıklamalar! "HDP oy vermezse 6'lı koalisyon 7'li olmazsa seçim kazanma şansı olmuyor"

Gazeteci Hakkı Öcal'dan önemli açıklamalar! "HDP oy vermezse 6'lı koalisyon 7'li olmazsa seçim kazanma şansı olmuyor"

Gazeteci Hakkı Öcal'dan önemli açıklamalar! "HDP oy vermezse 6'lı koalisyon 7'li olmazsa seçim kazanma şansı olmuyor"
09.03.2023 22:34

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Gazeteci Hakkı Öcal A Haber'de önemli değerlendirmelerde bulundu. Öcal, "Meral Akşener katıldığı bir TV programında çizgisini çekti HDP ile hükümet ortaklığı yapmayacağını söyledi. O zaman HDP niye oy versin ki eğer HDP oy vermezse 6'lı koalisyon 7'li olmazsa seçim kazanma şansı olmuyor. Onların zorla getireceği bir oy var ve olursa bir seçim kazanma ihtimali olursa olacak. Şu anda krizin adı bu: HDP Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bakanlar Kurulu'nda yer alacak mı almayacak mı? Meral Akşener seçmene bunu açıklayamaz ve diyemez." dedi.

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