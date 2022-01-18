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Gazeteci görünümlü müptezel Serdar Kuzuloğlu, Hz. Adem'e galiz söylemlerle saldırdı

Gazeteci görünümlü müptezel Serdar Kuzuloğlu, Hz. Adem'e galiz söylemlerle saldırdı
18.01.2022 23:49

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Sezen Aksu'nun Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva'ya hakaret ettiği skandal şarkısının etkileri sürerken benzer bir olay daha patlak verdi. Gazeteci görünümlü müptezel Serdar Kuzuloğlu, bir konferansta yaptığı konuşmada had sınırlarını aşarak, İslam'ın ve insanlığın seçkin şahsiyeti ve atası olan Hz. Adem'e bir Müslüman'ın dilinin varmayacağı galiz söylemlerle saldırdı. Daha da ileri giden Kuzuloğlu, seviyesiz bir üslupla kainat ve alemlerin rabbi olan Allah'ı seslendirip, Hz.Adem'e hakaretlerini sürdürdü.

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