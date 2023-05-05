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Gabar'daki tarihi keşfin izleri Berat Albayrak'ın kitabında! 'Bölgedeki ilk derin sondajı başlattık'

Gabar'daki tarihi keşfin izleri Berat Albayrak'ın kitabında! 'Bölgedeki ilk derin sondajı başlattık'
05.05.2023 01:00 - Son Güncelleme: 05.05.2023 01:49

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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde, enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için reform niteliğinde adımlar atan Berat Albayrak, 'Burası Çok Önemli' isimli kitabında, Gabar'daki günlük 100 bin varillik petrol keşfinin hikayesini çarpıcı ifadelerle anlatıyor.

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SINIRIN SIFIR NOKTASINDA BAŞLATTIK

Sınırın sıfır noktasında derin sondajlara başladıklarını da vurgulayan Albayrak, "Daha sonra Hakkari Çukurca'da Irak sınırına 3 kilometre mesafede yani sınırın sıfır noktasında derin petrol sondajını başlattık. Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim. İlk derin sondaj için 4 bin 500 metrelik hedef koyduk." İfadeleri yer alıyor.

BİZ SAHAYA İNDİK

Efsaneleri gerçeğe çevirdiklerini belirten Albayrak, "Yıllardır bu bölgedeki yeraltı kaynaklarıyla ilgili hep konuşulur, efsaneler, hikayeler üretilirken, biz sahaya indik ve ülkemiz tarihinde bu bölgedeki ilk derin sondajı başlatmış olduk. O gün atılan tohumlar Türkiye Petrolleri A.O'yu bugün günde 60 bin varil petrol üreten bir şirket haline getirdi. İnanıyorum ki karada da güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz" ifadeleri yer alıyor.

Berat Albayrak'ın kitabı ne anlatıyor | Ahmet HAKAN Köşe Yazısı - Hürriyet Haberler

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