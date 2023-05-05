Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde, enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için reform niteliğinde adımlar atan Berat Albayrak, 'Burası Çok Önemli' isimli kitabında, Gabar'daki günlük 100 bin varillik petrol keşfinin hikayesini çarpıcı ifadelerle anlatıyor.
Gabar'daki tarihi keşfin izleri Berat Albayrak'ın kitabında! 'Bölgedeki ilk derin sondajı başlattık'
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