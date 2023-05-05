Gabar'daki tarihi keşfin izleri Berat Albayrak'ın kitabında! 'Bölgedeki ilk derin sondajı başlattık'

SINIRIN SIFIR NOKTASINDA BAŞLATTIK

Sınırın sıfır noktasında derin sondajlara başladıklarını da vurgulayan Albayrak, "Daha sonra Hakkari Çukurca'da Irak sınırına 3 kilometre mesafede yani sınırın sıfır noktasında derin petrol sondajını başlattık. Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim. İlk derin sondaj için 4 bin 500 metrelik hedef koyduk." İfadeleri yer alıyor.

BİZ SAHAYA İNDİK

Efsaneleri gerçeğe çevirdiklerini belirten Albayrak, "Yıllardır bu bölgedeki yeraltı kaynaklarıyla ilgili hep konuşulur, efsaneler, hikayeler üretilirken, biz sahaya indik ve ülkemiz tarihinde bu bölgedeki ilk derin sondajı başlatmış olduk. O gün atılan tohumlar Türkiye Petrolleri A.O'yu bugün günde 60 bin varil petrol üreten bir şirket haline getirdi. İnanıyorum ki karada da güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz" ifadeleri yer alıyor.