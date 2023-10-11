Bolu-Gölcük yolunda freni boşalan römorku odun yüklü traktör virajı alamayarak devrildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Arife Ergün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde Bolu-Gölcük yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölcük yolundan merkez istikametine giden M.E. idaresindeki 54 UE 309 plakalı römorku odun yüklü traktör, virajı alamayarak devrildi. Meydana gelen kazada, römork traktörden ayrılarak başka yöne gitti ve odunlar yola saçıldı. M.E. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, yanında bulunan eşi A.E. kazada ağır yaralandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.