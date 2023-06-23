Fransa'ya okumaya giden genç karşılaştığı zorlukları anlattı: Burada yaşanmıyor... Her gün bir böcek

Fransa'ya eğitim için giden bir genç kız ülkede yaşadıklarını anlattı. "Burada yaşam gerçekten zor. Sadece bir aktivite yapabilmek için bile hastane randevusu gibi randevu alman gerekiyor." ifadelerini kullandı. Kaldığı yurtta böceklerle yaşadığını söyleyen genç kız bir ay yalvardıktan sonra odasının değiştirildiğini söyledi. Fransa'ya bir daha adım atmayacağını belirten genç kız "Tuvalet ve banyoyu tüm katla ortak kullanıyorum ve KYK'dan kötü olduğunu size garanti edebilirim. Bir daha bu ülkeye adımımı bile atmayacağım." dedi.