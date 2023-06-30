Fransa'da sokaklar karıştı! 17 yaşındaki çocuğun polis tarafından öldürülmesi ülkeyi karıştırdı

Fransa'nın Nanterre kentinde polis uygulamasında ehliyetsiz olduğu anlaşılan 17 yaşındaki Müslüman çocuk, kaçmak isteyince Fransız polisi tarafından kalbinden vurularak öldürüldü. Skandal olay sonrası Fransa sokakları yangın yerine döndü. Nanterre, Lyon, Lille, Toulouse, Viry-Chatillon gibi farklı kentlerde halk sokağa inmeye devam etti. Çıkan olaylar sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı. Öte yandan çıkan olaylar nedeniyle Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Öte yandan Fransa'da çıkan oylar Belçika'ya da sıçradı. 10 kişi gözlatına alındı.