Fransa'da "Batı Baharı" mı başladı? Cezayirli gazeteci olayların perde arkasını A Haber’de anlattı

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel M.'nin bir polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar dört gündür devam ediyor. Sokağa çıkma yasağına rağmen göstericiler gece de sokaklara çıktı polisle çatıştı. Yaşanan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce protestocu gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı üç bine yaklaştı Peki, Fransa'daki polis kurşunu patlama noktası mı oldu? Yakıp yıkılan Paris'te neler oluyor? Fransa'da yanan ateş dalga dalga büyür mü? Paris'in ardından sömürgeci geçmişi olan batı başkentlerini neler bekliyor? Fransa'daki olayların perde arkasını A Haber canlı yayınına katılan Cezayirli gazeteci Abdennour Toumi anlattı..