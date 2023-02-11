Frankfurt’tan Türkiye'ye 200 ton acil yardım malzemesi gönderildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Almanya'nın Frankfurt kentinden Türkiye'deki depremzedeler için 200 ton yardım malzemesi gönderildi. Türkiye’de merkez üssü Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyadan yardımlar gelmeye devam ediyor. Almanya'nın Frankfurt şehrinde yaşayan Türklerin başlattığı yardımlar kapsamında Frankfurt hava alanından 2 kargo, 1 yolcu uçağıyla toplam 200 ton acil yardım malzemesi gönderildi. Frankfurt hava alanında Turkish Kargo Orta Avrupa Bölgesel Direktörü Ahmet Yıldırım ve Türk Hava Yolları Frankfurt Müdürü Serkan Binyar’dan bilgi alan Başkonsolos Tunçer, yardım kampanyalarının tüm hızıyla devam ettiğini, deprem bölgesindeki acil talepleri ise kargo uçakları ile gönderdikleri söyledi.