Frankfurt Başkonsolosu Tunçer’den Türk gazetecilere geçmiş olsun ziyareti

Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Türkiye'deki FETÖ soruşturmasından kaçarak Almanya'ya sığınan Cevheri Güven'in şikayeti üzerine gözaltına alınan ve saatler sonra serbest bırakılan Sabah Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay ve A Haber Muhabiri İsmail Erel'in serbest bırakılmasının ardından geçmiş olsun ziyaretine bulundu. Sabah gazetesinin Almanya temsilciliğinde konuşan Tunçer, "Çok kıymetli iki gazetecimizin bugün uğramış olduğu haksız, menfur muameleyi telin ettiğimizi söylemek için, kınadığımızı bir kez de onların yanında söylemek için buradayız. Hakikaten bugün sabah bu gelişmeleri haber aldığımız ilk andan itibaren başta Bakanlığımız, Berlin Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluğumuz da olmak üzere ilgili Alman makamlarıyla en yakın şekilde temas kurduk ve gazetecilerimize yapılan, basın özgürlüğüne yapılan, fikir, düşünce ve ifade özgürlüğüne yapılan bu saldırıyı kınadığımızı en net ifadelerle söyledik" ifadelerini kullandı.

"Gerçeklerin üzerine gittiği için bu şekilde bir muameleyle karşılaşan arkadaşlarımızın yanındayız"

Gözaltına alınan gazetecilere geçmiş olsun dileklerini sunan ve gazetecilere gösterilen muameleyi kabul etmediğini aktaran Tunçer, "Hakikaten bugün yapılan bu muameleyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Burada gazetecilik faaliyetleri çerçevesinde son derece yetkin bir biçimde araştırma yapan ancak gerçeklerin üzerine gittiği için bu şekilde bir muameleyle karşılaşan arkadaşlarımızın yanındayız. Ülke olarak da aslında nasıl bir terör yapılanmasıyla mücadele etmek zorunda olduğumuzun kanıtıdır. Burada hakikate de ulaşılmasına engel olmak isteyen, hakikatın ortaya çıkmasına engel olmak isteyen maalesef yapılar var" dedi.

Söz konusu olayın Alman demokrasisine, Alman kurumlarına büyük zarar verdiğini vurgulayan Tunçer, "Buna alet olunmaması gerektiğini buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Biz burada onların yanındayız. Ama bu tür olayların tekrar edilmemesinin büyük önem arz ettiğini düşünüyorum çünkü bugün ki muamele gerçekten kabul edilebilir bir muamele değil. Hele hele demokratik olduğunu, basın ve ifade özgürlüğünü sağladığını iddia eden bir ülkede böyle bir uygulamanın olmaması gerekiyor, biz bunu kınıyoruz" şeklinde konuştu.

"4 buçuk saat köpeklerle arama yapıldı"

Gözaltına alınan Sabah Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay ise, "Türkiye'de firari Cevheri Güven'in şikayeti üzerine sabah 06.00'da evime baskın düzenlendi. 4 buçuk saat arama yapıldı evde bu 4 buçuk saat içerisinde köpeklerle de arama yapıldı. Evin altını üstüne getirdiler. Dijital olan her şeye cep telefonuma, evdeki bilgisayarlarıma ve harici diskler, USB diskler dahili olmak üzere ve üzerinde sabah yazan, sabah yazısı bulunan her şeye el konuldu" dedi.

"Çekici ile emniyet müdürlüğüne çektiler"

Serbest bırakılma sürecinden bahseden gazeteci Albay, "Bu 4 buçuk saat sonrasında aracımı da çekici ile emniyet müdürlüğüne çektiler, araçta da arama yaptılar. Sonra yaklaşık 5 saat de emniyet müdürlüğünde tutulduk. 5 saatin sonunda ifade vermeyi reddettik. Tabii bu süreçle beraber İsmail Erel'i de gözaltına almışlardı. Paralel yürüttüler. 9 saatin sonunda da serbest bıraktılar" dedi.

Tutuklanma şeklinin terörist ve ajanların tutuklanma şekline benzediğini söyleyen Albay, "Bizi emniyet müdürlüğüne götürdükten sonra parmak izi ve avuç içi izi dahil olmak üzere fotoğraflarım çekildi, parmak izimiz alındı yani teröriste yapılan bir muameleyi gördük diyebilirim açıkçası" ifadelerin kullandı.

Polisin kişisel eşyalarına el koyduğunu vurgulayan Albay, "2 polis köpeği ile evde arama yapıldı. Çok sayıda dökümana, kişisel özel dosyalarıma el konuldu" dedi.

Alman polisi, Darmstadt Başsavcılığının emriyle A Haber Muhabiri İsmail Erel ile Sabah Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay sabah saatlerinde Almanya'daki evlerine düzenlenen baskında gözaltına almıştı.