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Haldun Solmaztürk, Fondaş TELE 1 'de Toplumu küçümsedi, Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'ı akladı

Haldun Solmaztürk, Fondaş TELE 1 'de Toplumu küçümsedi, Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'ı akladı
02.07.2023 23:45 - Son Güncelleme: 03.07.2023 00:23

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Abdullah Öcalan'a 'filozof' güzellemesi yapılan Fondaş TELE 1'de skandal bir yayın daha kayıtlara geçti. Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, 'kitap okuma' örneği verip 'zibidiler' diyerek toplumu küçümsedi, Öcalan'a methiyeler düzen Merdan Yanardağ'a destek verdi. Darbe imalı bildiri imzalayan 103 amiral artığına da arka çıkan Haldun Solmaztürk, "Merdan'a da aynısını yapıyorlar" dedi. Yanardağ'a 'Öcalan' tutuklaması üzerinden hükümeti ve yargıyı hedef gösteren Solmaztürk, Abdülhamid Han, Adnan Menderes, Turgut Özal ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a nefret kustu.

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