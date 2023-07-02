Abdullah Öcalan'a 'filozof' güzellemesi yapılan Fondaş TELE 1'de skandal bir yayın daha kayıtlara geçti. Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, 'kitap okuma' örneği verip 'zibidiler' diyerek toplumu küçümsedi, Öcalan'a methiyeler düzen Merdan Yanardağ'a destek verdi. Darbe imalı bildiri imzalayan 103 amiral artığına da arka çıkan Haldun Solmaztürk, "Merdan'a da aynısını yapıyorlar" dedi. Yanardağ'a 'Öcalan' tutuklaması üzerinden hükümeti ve yargıyı hedef gösteren Solmaztürk, Abdülhamid Han, Adnan Menderes, Turgut Özal ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a nefret kustu.