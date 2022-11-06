Fondaş TELE 1 yine SİHA'ları hedef aldı AK Partili Mehmet Ali Çelebi tepki gösterdi: Savaşın seyrine etki edince ses nerelerden geliyor!

CHP tarafından fonlanan Tele 1'de yayınlanan 'Forum Haftasonu' isimli programda yerli ve milli SİHA'lar ağır ifadelerle hedef alındı.

TELE 1'DEN İHA VE SİHA TANIMI: BİR ALGI HİKAYESİ

İHA ve SİHA'lar için atılan manşetlerin algı operasyonu olduğunu öne süren sunucu Namık Koçak, dünyanın yakından takip ettiği İHA ve SİHA'lar için atılan başlıkları 'eziklik' olarak tanımladı.

İHA ve SİHA'lardan 'Bir algı hikayesi' diye söz eden Tele 1'e AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den tepki geldi.

"TERÖRİST AVLANDIKÇA SES NERELERDEN GELİYOR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelebi şu ifadeleri kullandı:

"Kanal :TELE1

Başlık: Bir algı hikayesi İHA-SİHA

Yerli ve milli İHA-SİHA'lar terörist avladıkça, savaşın seyrine etki edince ses nerelerden geliyor.

Yazıklar olsun!"

DAHA ÖNCE DE MERDAN YANARDAĞ SİHA'LARI HEDEF ALMIŞTI

TELE1'in sahibi Merdan Yanardağ, Emre Kongar ile birlikte sunduğu programda SİHA'lar hakkında komik ifadeler kullanmıştı:

"Selçuk Bayraktar, sayın AKP Genel Başkanının damadı. Onun Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70'i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor her neyse sonuçta bir sanayi evet. Ama öyle yerli ve milli filan değil, montaj sanayi. Neyse burada üretilen İHA'lar ve SİHA'lar Ukrayna'ya satılıyordu..."