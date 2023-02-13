Fondaş Halk TV'de skandal yayın! Tepki gösteren vatandaşa 'provokatör' dediler... "Üzerine yürüdüm"

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki depremler sonrası provokatif yayınlarını sürdüren CHP yandaşı Halk TV yine skandal bir yayına imza attı. Geçtiğimiz gün İsmail Saymaz'ın canlı yayında 'Hatay'a yardım gelmiyor' iddiasına bir vatandaşın tepki göstermesini konuşan İsmail Küçükkaya ve İsmail Saymaz vatandaşı provokatörlükle suçladı. İsmail Saymaz "Kapattım canlı yayını ve üzerlerine yürüdüm" ifadeleriyle imza attığı başka bir rezilliği de itiraf etti. Saymaz, "Siyaset yapan varsa işte bu ahlaksız adamlar" dedi.